Leonardo Loza: “Evo está resguardado en algún rinconcito de la patria grande”

El expresidente Evo Morales lleva días sin apariciones públicas ni mensajes en redes sociales, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero. Este domingo, tampoco participó en su habitual programa dominical “Evo Es Pueblo”, transmitido por la radio Kawsachun Coca desde el trópico de Cochabamba.

En su lugar, el programa fue conducido por el exsenador Leonardo Loza, quien brindó una breve actualización sobre Morales.

“Tenemos una linda información de nuestro hermano Evo... está muy bien de salud. Evidentemente tuvo, como cualquier persona, problemas del dengue”, declaró Loza al aire.

El también dirigente cocalero señaló que, por motivos de salud y seguridad, no se revelará la ubicación exacta de Morales.

“No se va a develar dónde se encuentra, pero está resguardado en algún rinconcito de la patria grande”, agregó en un video difundido en sus redes sociales.

Ausencia prolongada

La última vez que Morales fue visto en público fue el 10 de enero, durante un ampliado de la Central de Comunidades Interculturales en Bulo Bulo. Desde entonces, no ha aparecido en actos públicos, entrevistas ni ha realizado publicaciones en sus redes oficiales.

El pasado domingo, el director de la radio Kawsachun Coca, Ramiro García, también estuvo ausente del programa y había declarado anteriormente que la inasistencia de Morales se debía a un cuadro de dengue. Sin embargo, no se presentó ningún informe médico que respalde esa versión.

Durante esta semana, la Fiscalía de La Paz desestimó una de las denuncias por trata de personas contra Morales, al considerar que el denunciante no cumplió con los requisitos formales para continuar con el proceso.

Mientras tanto, se mantiene vigente una orden de aprehensión por otro caso abierto en Tarija, relacionado con hechos similares.

