Tensión en el Trópico: Dirigentes ordenan requisar hoteles para evitar la captura de Evo Morales

La dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ha generado una fuerte controversia al instruir la realización de inspecciones y controles en hoteles, hostales, alojamientos y casas particulares en toda la región. Según los líderes cocaleros, la medida tiene como objetivo detectar "operativos de inteligencia" y evitar una posible aprehensión del expresidente Evo Morales.

"Mapas de operación": El argumento de la dirigencia

El ejecutivo del Trópico, David Veizaga, justificó esta decisión asegurando que han detectado planes estratégicos de las fuerzas de seguridad en municipios como Villa Tunari, Shinahota, Puerto Villarroel y Entre Ríos.

"Estamos pidiendo a la Mancomunidad de municipios realizar inmediatamente las inspecciones... No puede ser posible que atenten contra la soberanía. No se va a aceptar (la detención de Morales) porque, según sus órdenes de operación, se han hecho mapas de toda la región", afirmó Veizaga, quien sostiene que estos controles civiles son necesarios para frenar acciones "al margen de la ley".

Rechazo contundente del sector hotelero

La reacción de la Cámara Hotelera de Cochabamba no se hizo esperar. Su presidente, Tito Navia, emitió un rechazo categórico a lo que calificó como una vulneración a la propiedad privada y un acto que usurpa funciones estatales.

"Es un rechazo contundente. Esto está al margen de cualquier normativa. No es la primera vez que intentan hacer esto; ya el año pasado se dedicaron a realizar requisas ilegales", denunció Navia.

El representante recordó que las únicas instituciones facultadas por ley para realizar operativos en alojamientos son la Policía Turística, Interpol, Migración y las intendencias municipales. "Ningún sector, y mucho menos los dirigentes de las seis federaciones, tienen la potestad de controlar a los ciudadanos", agregó.

Turismo en riesgo

Para el sector hotelero, este tipo de anuncios daña profundamente la imagen del departamento y ahuyenta a los visitantes nacionales y extranjeros. Navia advirtió que el temor a ser requisado o interrogado por grupos civiles provocará una caída estrepitosa en el flujo turístico hacia el Chapare.

"Con esto, seguro que no va a haber turistas, porque van a estar pensando que en cualquier momento un dirigente los va a controlar. Eso es sumamente perjudicial", aseveró el dirigente empresarial.

La situación mantiene en alerta a la región, mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades gubernamentales sobre el resguardo del orden público y el respeto a las garantías constitucionales en la carretera principal que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

