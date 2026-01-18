Fiscalía deja sin efecto denuncia por trata de personas contra Evo Morales

La Fiscalía determinó dejar sin efecto la denuncia por trata de personas que se interpuso contra el expresidente Evo Morales. Según informó la institución, la denuncia presentada por el exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, Marcelo Alcaraz, no subsanó las observaciones requeridas por el Ministerio Público.

La denuncia original involucraba a Noemí Meneses, una joven que en 2020 admitió haber sostenido una relación sentimental con Evo Morales cuando ella tenía 19 años, con una diferencia de edad de 44 años entre ambos.

Sin embargo, el escrito acusaba además que un grupo de funcionarios del gobierno de Morales, entre ellos el exgerente de BOA, habría facilitado 37 viajes en avión para que Meneses se encuentre con el expresidente desde que tenía 15 años.

Pese a que esta denuncia quedó sin efecto, la orden de aprehensión contra Evo Morales por otro caso de trata de personas continúa vigente. Esta última fue emitida en 2025 por la Autoridad Judicial de Tarija, con relación al caso de Cindy Sarai Vargas, quien presuntamente habría concebido un hijo con el exlíder del Movimiento al Socialismo cuando tenía 16 años.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación activa, mientras que Evo Morales no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de la Fiscalía de dejar sin efecto la primera denuncia.

