Exministros Zenón Mamani y Néstor Huanca, enfrentan audiencia por el caso harina subvencionada

Continúa la audiencia de medidas cautelares de manera virtual en La Paz, donde los exministros de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca y Zenón Mamani, comparecen ante un juez por el caso harina subvencionada.

El Ministerio Público informó que ambos están acusados de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por un presunto perjuicio al Estado que ascendería a 6,6 millones de bolivianos.

La Fiscalía solicitó la detención preventiva de los exfuncionarios, aunque aún se desconoce la decisión final del juez. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre su situación jurídica y el posible traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El gerente general de Emapa, Sergio Siles, detalló que entre las irregularidades se encuentran tres contratos vinculados con el exdirigente panificador Rubén Ríos, relacionados con transporte de harina, alquiler de galpones y provisión de insumos para panadería.

Añadió que las investigaciones también incluyen otras irregularidades en la gestión de los exministros, como la construcción de la planta de acopio y transformación de papas en El Alto, con una inversión de más de 180 millones de bolivianos, y el complejo piscícola del Lago Titicaca, con una inversión de 87 millones de bolivianos, que no fue puesta en marcha y presenta presuntos daños y delitos asociados.

