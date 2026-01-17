Fiscalía pide cárcel para exministros implicados en caso harina

Esta tarde se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para los exministros Édgar Mamani y César Huanca de manera virtual. Ambas exautoridades comparecerán ante el juez tras ser aprehendidas por su presunta responsabilidad en la compra irregular de harina subvencionada.

El Ministerio Público ha formalizado los cargos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra los excolaboradores. Ante la gravedad de los riesgos procesales, la Fiscalía adelantó que solicitará la detención preventiva para ambos imputados mientras dure la etapa de investigación.

El actual ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, se pronunció sobre el alcance de las investigaciones en curso. Al respecto, la autoridad señaló: “Se investigan presuntos hechos vinculados a contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos”.

La defensa de la parte acusatoria ha expresado una preocupación particular respecto al centro de reclusión donde podrían ser enviados los exministros. Se solicitó formalmente que la detención se cumpla en penales distintos a la cárcel de San Pedro para evitar el contacto entre los implicados.

Esta petición busca separar a Mamani y Huanca del exgerente de Emapa, Franklin Flores, y del exdirigente panificador, Rubén Ríos, quienes ya guardan detención en dicho recinto.

Mira la programación en Red Uno Play