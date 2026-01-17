TEMAS DE HOY:
Jorge Luis Burgos Lola Tiktoker Milton Plan Alto Impacto

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía pide cárcel para exministros implicados en caso harina

Los procesados Édgar Mamani y César Huanca son acusados de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Ximena Rodriguez

17/01/2026 13:53

Escuchar esta nota

Esta tarde se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares para los exministros Édgar Mamani y César Huanca de manera virtual. Ambas exautoridades comparecerán ante el juez tras ser aprehendidas por su presunta responsabilidad en la compra irregular de harina subvencionada.

El Ministerio Público ha formalizado los cargos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra los excolaboradores. Ante la gravedad de los riesgos procesales, la Fiscalía adelantó que solicitará la detención preventiva para ambos imputados mientras dure la etapa de investigación.

 

 

El actual ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, se pronunció sobre el alcance de las investigaciones en curso. Al respecto, la autoridad señaló: “Se investigan presuntos hechos vinculados a contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos”.

La defensa de la parte acusatoria ha expresado una preocupación particular respecto al centro de reclusión donde podrían ser enviados los exministros. Se solicitó formalmente que la detención se cumpla en penales distintos a la cárcel de San Pedro para evitar el contacto entre los implicados.

Esta petición busca separar a Mamani y Huanca del exgerente de Emapa, Franklin Flores, y del exdirigente panificador, Rubén Ríos, quienes ya guardan detención en dicho recinto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD