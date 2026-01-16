Mamani y Huanca enfrentan cinco delitos por caso harina; estiman daño económico en Bs 6,6 millones

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó este viernes que se detectó un daño económico al Estado de 6,6 millones de bolivianos en el manejo de harina subvencionada en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que involucra a los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani, quienes fueron aprehendidos en las últimas horas.

Explicó que las exautoridades son investigadas en los casos "Harina 1 y 2" por la comisión de cinco presuntos delitos: contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos.

"En Bolivia no existen espacios para la impunidad. El Ministerio de Desarrollo Productivo continuará aportando toda la información necesaria para esclarecer los hechos y defender los intereses del Estado y de todas las familias bolivianas", enfatizó el ministro.

Por su parte, el gerente general de Emapa, Sergio Siles, detalló que entre las irregularidades se encuentran tres contratos vinculados con el exdirigente panificador Rubén Ríos, relacionados con transporte de harina, alquiler de galpones y provisión de insumos para panadería.

Añadió que las investigaciones también incluyen otras irregularidades en la gestión de los exministros, como la construcción de la planta de acopio y transformación de papas en El Alto, con una inversión de más de 180 millones de bolivianos, y el complejo piscícola del Lago Titicaca, con una inversión de 87 millones de bolivianos, que no fue puesta en marcha y presenta presuntos daños y delitos asociados.

El gerente de Emapa aseguró que las auditorías técnico-legales continuarán no solo en las 14 plantas de la empresa, sino también en toda el área de comercialización, acopio y transformación, y que la institución aportará todos los indicios al Ministerio Público para que se investigue y se dicten las sanciones judiciales correspondientes.



