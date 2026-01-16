Exministros Zenón Mamani y Néstor Huanca, pasaron la noche en celdas policiales

Los exministros Zenón Mamani y Néstor Huanca pasaron este jueves su primera noche bajo custodia policial. La medida fue ejecutada luego de que ambas exautoridades se presentaran a declarar ante el Ministerio Público, donde la comisión de fiscales determinó su aprehensión inmediata para evitar posibles riesgos procesales y ante la existencia de indicios de presunta responsabilidad penal.

La detención de los dos excolaboradores de la gestión de Gobierno de Luis Arce se produjo en horas de la tarde y noche en la ciudad de La Paz. Según el reporte preliminar, Zenón Mamani fue el primero en ser aprehendido tras su comparecencia, seguido poco después por Néstor Huanca.

Ambos fueron trasladados bajo un fuerte resguardo policial a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El denominado "Caso Harinas" investiga presuntas irregularidades y desvíos en la subvención y sobreprecio de harina destinada a la elaboración del "pan de batalla". De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, se indagan los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos.

Se tiene previsto que la próxima semana dos miembros del directorio de Emapa también puedan ser convocados a declarar por este caso. Se espera que la Fiscalía presente la imputación formal contra estas dos exautoridades.

