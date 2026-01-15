Video: “Soy inocente” Así trasladaron a celdas de la Felcc al exministro Zenón Mamani, tras su aprehensión

El exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, fue aprehendido la tarde de este jueves y trasladado de inmediato a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz para brindar sus declaraciones.

La justicia investiga a la exautoridad por la presunta comisión de delitos relacionados con daño económico al Estado e irregularidades en la gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Al momento de su traslado Mamani señaló: “Soy inocente, no tengo ninguna responsabilidad”.

La aprehensión de Mamani se produjo tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público en el marco del proceso denominado "Caso Harinas".

Según las investigaciones se han detectado inconsistencias financieras y operativas graves en el manejo de este insumo básico, lo que habría motivado la decisión fiscal de ordenar su detención preventiva para evitar riesgos procesales mientras se amplían las investigaciones.

Zenón Mamani asumió el cargo de ministro el pasado 12 de febrero de 2025, ingresando en reemplazo de Néstor Huanca, quien también ha sido citado por el Ministerio Público para esclarecer diversas irregularidades detectadas durante su gestión, el mismo también fue aprehendido. Con este hecho, la cartera de Desarrollo Productivo se ve nuevamente envuelta en cuestionamientos legales por la administración de las empresas estatales.

