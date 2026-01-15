Guía completa: Conozca todos los dispositivos y sus descripciones técnicas que ingresarán con arancel cero

A través de la emisión del Decreto Supremo 5518, el Gobierno estableció un arancel cero para la importación de computadoras, celulares, impresoras, cámaras, videojuegos y otros dispositivos electrónicos, buscando facilitar el acceso ante el aumento de los costos logísticos.
Con el objetivo de frenar el impacto económico provocado por el encarecimiento de la logística internacional.
Esta es la lista de quipos electrónicos y sus descripciones técnicas:
- Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios.
- -Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre si:
- --Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red:
- ---En los que la función de fotocopia sea por procedimiento electrostático directo (reproducción directa del original) o por procedimiento electrostático indirecto (reproducción del original mediante soporte intermedio)
- --Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red:
- ---Impresoras:
- Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras.
- -Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energia eléctrica exterior y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.
- - Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador:
- --Tablet que incluya número IMEI
- - Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos:
- --Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y. aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida
- --Las demás presentadas en forma de sistemas
- -Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura:
- --Teclados, dispositivos por coordenadas x-y
- Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) ο extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.
- - Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas:
- --Teléfonos inteligentes
- --Los demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas:
- Los demás teléfonos móviles (celulares)
- Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido.
- -Auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes)
- -Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia
- - Equipos eléctricos para amplificación de sonido
- Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido.
- -Los demás aparatos:
- --Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor:
- -Reproductores de casetes (tocacasetes)
- - Reproductores por sistema de lectura óptica
- ----Digitales
- Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
- De cinta magnética
- --Del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos
- Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.
- - Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras:
- --Ultrarrápidas, especificadas en la Nota 1 de subpartida de este Capitulo
- --Las demás, resistentes a radiaciones, especificadas en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo
- --Las demás, de visión nocturna, especificadas en la Nota 3 de subpartida de este
- Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión: aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.
- -Monitores con tubo de rayos catódicos:
- --Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71.
- -Los demás monitores:
- --Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71
- -Proyectores:
- --Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 --Los demás
- - Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado:
- No diseñados para incorporar un dispositivo de visualización («display») o pantalla de video:
- --- Aparatos de recepción de televisión satelital (decodificadores)
- -- Los demás, en colores
- -- Los demás, monocromos
- Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»), juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago.
- - Videoconsolas y máquinas de videojuego, excepto las de la subpartida 9504.30
Mira la programación en Red Uno Play