¡Le cortó el rostro! Hombre es aprehendido tras agredir a su amigo con una botella

El subcomandante departamental de la Policía, coronel Javier Salgueiro, informó este miércoles sobre la aprehensión de un sujeto acusado de desfigurar a su propio amigo utilizando una botella de vidrio como arma durante una pelea. La víctima tiene heridas de gravedad en el rostro.

Según el reporte oficial, el altercado escaló hasta que el agresor rompió el envase de vidrio contra la humanidad de su amigo.

“Uno de ellos agrede al otro físicamente con una botella. El hecho se suscitó en medio de una pelea cuando un hombre agarró una botella de vidrio y la rompió en la cara a su amigo, provocándole ocho cortes en el mismo”, manifestó Salgueiro.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada de emergencia, para que reciba atención médica..

“La víctima fue auxiliada al hospital Los Pinos, de la zona Sur; ahora el caso está a cargo de la Felcc y del Ministerio Público para que se puedan establecer las causas de este hecho”, añadió Salgueiro.

La intervención policial no solo terminó con la captura del presunto autor. Durante el operativo, los efectivos procedieron también a la aprehensión de una mujer de 36 años, quien habría intentado obstaculizar la labor de los uniformados para aprehender al agresor.

Ambos implicados fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa. Mientras la víctima permanece bajo observación médica debido a las múltiples heridas en su rostro, el caso se encuentra en investigación.

