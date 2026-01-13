“Temimos perderla”: padres de la niña herida en Santa Cruz piden que el agresor no sea liberado

Una niña resultó herida tras ser atacada por un hombre en situación de calle en inmediaciones del mercado La Ramada, en Santa Cruz. El hecho ocurrió a plena luz del día, cerca de las 10:00, mientras la menor y su familia esperaban transporte público tras realizar compras.

Milenka Torrico, madre de la pequeña, relató que el suceso ocurrió de forma inesperada mientras la familia esperaba transporte público tras realizar compras. Un sujeto se aproximó violentamente y atacó a la menor y le provocó una herida en el cuello. Tras el incidente, la niña fue trasladada de emergencia a una clínica cercana, donde fue sometida a una cirugía.

“Mi niña está estable, ya fue intervenida, tiene puntos y debe de estar en supervisión médica. No se imaginan el momento de terror que hemos pasado, lo único que hicimos fue agarrar a la niña y correr para auxiliarla”, manifestó la progenitora.

Por su parte, Sergio Gutiérrez, padre de la víctima y de oficio albañil, expresó su profunda angustia y exigió a las autoridades que el responsable no sea puesto en libertad, señalando el peligro que representa para la ciudadanía.

“Yo pido justicia, él es un peligro para la sociedad, es un sujeto que tiene antecedentes. Tuve miedo de no volver a ver a mi hija; ella está internada, pero habló conmigo, me dijo que está bien y que quiere volver a casa con su hermanita”, relató Gutiérrez entre lágrimas.

Debido a que la familia es de escasos recursos y el padre vive del sustento diario, se solicita a la población cruceña su colaboración para solventar los medicamentos y la internación.

“Necesitamos ayuda, pido al pueblo de Santa Cruz que nos colabore”, instó el padre.

Para cualquier ayuda económica o donación, la familia ha habilitado el número de contacto 67828654. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica del atacante, quien presuntamente se dedicaba a realizar robos en el sector.

