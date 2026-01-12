Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de la niña que fue atacada con un cuchillo en la Grigotá

Una niña que fue víctima de un ataque con un cuchillo en la zona de La Grigotá se encuentra estable, según informaron las autoridades médicas del Hospital de Niños.

“Felizmente la lesión ha sido superficial, el corte en el cuello es leve. La niña está actualmente en reposo y en ayunas, esperando una intervención quirúrgica para reconstruir el tejido dañado”, detalló Lilian Brun, subdirectora del hospital. Además, agregó que la menor ya recibió antibióticos y la vacuna antitetánica correspondiente.

La intervención quirúrgica está programada aproximadamente, luego de que la paciente cumpla el tiempo necesario de ayuno.

Según Brun, “no hay compromiso profundo, la pérdida de sangre no ha sido abundante y está fuera de peligro”. La niña también recibió hidratación intravenosa y atención continua por parte del personal médico.

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de la atención rápida y el seguimiento médico adecuado para evitar complicaciones mayores.

