Policial

Santa Cruz: niña de tres años resulta gravemente herida tras ataque con arma blanca en vía pública

El hecho ocurrió en la zona de la Grigotá. El presunto agresor fue aprehendido y el caso es investigado por la Felcc.

Charles Muñoz Flores

12/01/2026 13:03

Niña es agredida con arma blanca por un hombre en situación de calle en la zona de Grigotá. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una menor de apenas tres años resultó gravemente herida con un arma blanca en la zona de Grigotá en Santa Cruz, cerca de las 10:00 a.m., tras ser atacada por un hombre en situación de calle, mientras esperaba un micro junto a su madre.

Según testigos, el agresor, conocido por pedir dinero en la zona, fue interceptado por un policía debido a su comportamiento sospechoso. Sin embargo, se negó a someterse a una revisión y, de manera inesperada, sacó un cuchillo y atacó a la menor, cortándole el cuello frente al uniformado.

“Delante del policía la atacó, sacó el arma blanca y le cortó el cuello a la niña. Ella no le estaba haciendo nada”, relató una testigo presente en el hecho. Otra vecina agregó: “La niña estaba sentada, pasó este joven que siempre pide dinero y de repente sacó el cuchillo y la hirió”.

 

El momento fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo el sujeto, tras ser perseguido por el policía, agredió a la menor mientras su madre estaba junto a ella. Tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece recibiendo atención médica por la gravedad de sus heridas.

Por su parte, el agresor fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con fines investigativos.

