Una niña de apenas tres años resultó gravemente herida tras ser atacada con un cuchillo por un hombre presuntamente en situación de calle en la zona de Grigotá, de este lunes, mientras esperaba un micro junto a su madre.

El momento del ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran al sujeto sacando un arma blanca y agrediendo a la menor frente al policía que lo perseguía. La niña fue trasladada de inmediato a un hospital de la capital cruceña, donde permanece recibiendo atención médica.

Según testigos, el agresor, conocido por pedir dinero en la zona, fue interceptado por un uniformado debido a su comportamiento sospechoso. Sin embargo, el hombre se negó a someterse a una revisión y, de manera inesperada, atacó a la menor cortándole el cuello frente al oficial.

“Delante del policía la atacó, sacó el arma blanca y le cortó el cuello a la niña. Ella no le estaba haciendo nada”, relató una testigo. Otra vecina agregó: “La niña estaba sentada, pasó este joven que siempre pide dinero y de repente sacó el cuchillo y la hirió”.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el hecho y buscan esclarecer los motivos del ataque.

IMÁGENES SENSIBLES:

Mira la programación en Red Uno Play