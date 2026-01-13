Padres de la niña agredida en Santa Cruz claman por ayuda económica para su tratamiento

Tras el brutal ataque con arma blanca sufrido el pasado lunes, la menor de 3 años fue sometida a una compleja intervención quirúrgica de emergencia para suturar la herida que un sujeto en situación de calle le provocó en la región del cuello. Aunque la cirugía fue exitosa, el camino hacia la recuperación es costoso.

Milenka Torrico, madre de la niña, confirmó que el estado de salud de su hija es estable, aunque requiere monitoreo constante debido a la delicadeza de la zona afectada.

"Mi niña tiene puntos y debe estar en supervisión médica", explicó la progenitora, quien narró con horror el momento en que debieron correr con la pequeña en brazos hacia la clínica más cercana para salvarle la vida.

Sin embargo, la tranquilidad de ver a su hija con vida se ve empañada por la angustia económica. Sergio Gutiérrez, padre de la menor y de oficio albañil, explicó que la familia vive del sustento diario y no cuenta con los ahorros necesarios para enfrentar los gastos hospitalarios y la compra de medicamentos especializados.

Gutiérrez, quien aún no se repone del impacto de ver a su hija atacada a plena luz del día, relató que su única prioridad ahora es garantizar que la niña reciba toda la atención necesaria, pese a sus limitaciones financieras.

“Necesitamos ayuda, pido al pueblo de Santa Cruz que nos colabore. Yo trabajo como albañil al día para llevar el sustento a mi hogar y estos gastos nos superan”, manifestó entre lágrimas.

El padre también recordó el momento de la agresión como el más oscuro de su vida, donde el temor de perder a su hija lo paralizó por un instante antes de reaccionar para auxiliarla.

“Tuve miedo de no volver a ver a mi hija. Ella habló conmigo, me dijo que está bien y que quiere volver a casa con su hermanita. Por eso pido justicia, que no suelten a ese sujeto porque es un peligro para la sociedad”, afirmó.

¿Cómo colaborar?

La familia ha apelado al corazón de la población cruceña, conocida por su espíritu solidario ante casos de vulnerabilidad. El agresor ya se encuentra bajo custodia policial, pero la prioridad inmediata es la salud de la pequeña víctima.

Para cualquier aporte económico, donación de medicamentos o ayuda de cualquier tipo, la familia ha puesto a disposición el número de contacto: 67828654

Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo informe médico sobre la evolución de la menor, mientras sus padres permanecen en vigilia, confiando en la generosidad de la ciudadanía para poder llevar a su hija de vuelta a casa.

