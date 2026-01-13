TEMAS DE HOY:
Policial

Terribles imágenes: Observe el momento exacto en que un vehículo se embarranca y expulsa al conductor

En las imágenes se observa al conductor del vehículo salir disparado tras la caída del vehículo por varios metros. El terrible hecho se suscitó en la avenida Mario Mercado, de Alto Llojeta, La Paz.

Red Uno de Bolivia

12/01/2026 21:45

Foto: Captura de video
La Paz

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un vehículo se embarrancó, cayendo desde la avenida Mario Mercado hacia otra de las calles aledañas.

En las imágenes se observa cómo el conductor sale disparado y cae a la calle 14 de Septiembre, de la zona Alto Llojeta. Fueron varios metros de caída del vehículo; la Policía de Tránsito inició la investigación.

El hecho alarmó a los vecinos, quienes salieron de inmediato a auxiliar al chofer. Afortunadamente, el conductor logró salvar su vida. El caso se encuentra en investigación.

 

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

