Terribles imágenes: Observe el momento exacto en que un vehículo se embarranca y expulsa al conductor

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un vehículo se embarrancó, cayendo desde la avenida Mario Mercado hacia otra de las calles aledañas.

En las imágenes se observa cómo el conductor sale disparado y cae a la calle 14 de Septiembre, de la zona Alto Llojeta. Fueron varios metros de caída del vehículo; la Policía de Tránsito inició la investigación.

El hecho alarmó a los vecinos, quienes salieron de inmediato a auxiliar al chofer. Afortunadamente, el conductor logró salvar su vida. El caso se encuentra en investigación.

