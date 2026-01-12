Aprehenden al hombre que presuntamente mató a su amigo golpeándolo con una manguera en la cabeza

La Policía Boliviana procedió a la aprehensión de un sujeto acusado de quitarle la vida a su propio amigo, un joven de entre 20 y 25 años, utilizando una manguera de conexión de gas.

Según el reporte brindado este lunes por el comandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Amilcar Soropeña, ambos varones se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un domicilio particular. En medio de la embriaguez, se desató una acalorada discusión motivada por la presunta pérdida de una suma de dinero.

En medio de la discusión, el agresor tomó una manguera de gas y propinó un golpe certero en la región craneal de la víctima. Debido a la fuerza del impacto y la naturaleza del objeto, la lesión fue letal, provocando el deceso del joven de manera casi inmediata.

Tras el levantamiento del cadáver, los efectivos policiales lograron capturar al presunto responsable del crimen, quien ya se encuentra en dependencias policiales a disposición del Ministerio Público. El caso ha sido tipificado provisionalmente como homicidio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de ley, la cual determinará con precisión la causa técnica de la muerte, mientras las autoridades recolectan mayores indicios en el lugar de los hechos.

