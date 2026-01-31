"Molestó a su esposa": Dictan cárcel para el joven que mató a golpes a su amigo en Oruro

Un trágico desenlace tuvo una reunión de amigos en la ciudad de Oruro. El Fiscal Departamental, Aldo Morales, informó que la justicia determinó la detención preventiva por seis meses para un joven de 25 años, señalado como el autor material de la muerte de un hombre tras una violenta agresión física.

Un ataque letal tras el consumo de alcohol

El hecho de sangre ocurrió en el interior de una vivienda particular donde un grupo de amigos se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, la violencia estalló cuando la víctima presuntamente molestó a la esposa del agresor.

La reacción del imputado fue inmediata y brutal: tomó un objeto contundente —un palo— y golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza. "Le ha provocado un traumatismo encefalocraneal abierto y el mismo ha fallecido", detalló Morales, confirmando que la gravedad de las lesiones causó la muerte instantánea en el lugar.

Intento de fuga y captura

Tras percatarse de la gravedad de sus actos, el agresor intentó evadir a la justicia dándose a la fuga a través de las viviendas colindantes. Sin embargo, el rápido despliegue de la Policía y el Ministerio Público permitió su aprehensión poco después del incidente.

"Se ha procedido a la imputación y el juez ha determinado seis meses de presencia preventiva", confirmó el fiscal Morales, asegurando que el sujeto permanecerá recluido mientras concluyen las investigaciones.

