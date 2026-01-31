Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en el sector de Liphichi, sobre la ruta Mapiri-Sorata, en el norte del departamento de La Paz.

Según información preliminar de la Policía, una vagoneta de servicio público, que realizaba el recorrido Santa Rosa de Mapiri – La Paz, sufrió un embarrancamiento, presumiblemente por la densa neblina que reducía la visibilidad en la vía.

¡Fatal accidente en la ruta Mapiri-Sorata! Vagoneta se embarranca y deja muertos y heridos. Redes sociales

El subcomandante de La Paz, Javier Salgueiro, informó que el accidente dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas y ocho heridas, de las cuales tres fueron trasladadas a Sorata en vehículos particulares.

La Policía Rural y Fronteriza se desplazó al lugar para investigar las causas del siniestro y garantizar la atención de las víctimas. El hecho ocurrió aproximadamente a dos horas de Sorata, en un sector considerado de alto riesgo debido a la geografía y las condiciones climáticas.

Las autoridades recomiendan extrema precaución a los conductores que transitan por esta ruta, especialmente durante la madrugada y en condiciones de neblina o lluvia intensa.

