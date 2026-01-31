¡Fatal accidente en la ruta Mapiri-Sorata! Vagoneta se embarranca y deja muertos y heridos

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas tras el embarrancamiento de una vagoneta de servicio público en la ruta Mapiri-Sorata. La densa neblina habría contribuido al accidente, que ahora está bajo investigación.
Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en el sector de Liphichi, sobre la ruta Mapiri-Sorata, en el norte del departamento de La Paz.
Según información preliminar de la Policía, una vagoneta de servicio público, que realizaba el recorrido Santa Rosa de Mapiri – La Paz, sufrió un embarrancamiento, presumiblemente por la densa neblina que reducía la visibilidad en la vía.
El subcomandante de La Paz, Javier Salgueiro, informó que el accidente dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas y ocho heridas, de las cuales tres fueron trasladadas a Sorata en vehículos particulares.
La Policía Rural y Fronteriza se desplazó al lugar para investigar las causas del siniestro y garantizar la atención de las víctimas. El hecho ocurrió aproximadamente a dos horas de Sorata, en un sector considerado de alto riesgo debido a la geografía y las condiciones climáticas.
Las autoridades recomiendan extrema precaución a los conductores que transitan por esta ruta, especialmente durante la madrugada y en condiciones de neblina o lluvia intensa.
