Precarnavalera en Cochabamba: música, color y belleza invaden las calles

Cochabamba vive hoy la Precarnavalera, el punto de partida oficial del Carnaval de la Concordia, conocido por ser uno de los más largos del país. Más de 70 fraternidades participan en un recorrido que arrancó a las 13:00, desde la avenida Heroínas, pasando por el Prado y culminando en la calle Antezana.

Para garantizar la seguridad y el orden, desde las 11:00 se iniciaron cierres de vías en Av. Heroínas (a la altura del Parque La Torre), Av. Sana Martín, Av. Ballivián, Ramón Rivero y calle Antezana. Un total de 80 personas entre administrativos y operativos se encargan del control del evento.

La Pre Carnavalera marca el inicio de los festejos que recorrerán las calles de Cochabamba con música, baile, disfraces y mucho color, preparándose para los momentos culminantes como los Corsos y las entradas zonales.

Corso de Mascotas

Mañana, a partir de las 09:00, la atención se trasladará al Corso de Mascotas, donde los verdaderos protagonistas serán los peluditos de la ciudad. El recorrido comenzará en Plaza Colón y avanzará por todo el Prado cochabambino, ofreciendo un espectáculo lleno de ternura y diversión para toda la familia.

Con esta combinación de música, baile, color y patitas, Cochabamba se prepara para vivir un carnaval lleno de alegría y tradición, consolidándose como el corazón de la fiesta en Bolivia.

