¡No te lo pierdas! Red Uno transmitirá en vivo la última precarnavalera de Santa Cruz

La Red Uno llevará en vivo la última precarnavalera del Carnaval Cruceño, que se realizará en el centro de la ciudad y tendrá como estrellas del show a Camila I, reina del Carnaval, junto a la comparsa Los Testarudos.

Con la temática Carnaval del Futuro, este espectáculo promete innovación, color y sorpresas, cerrando de manera espectacular la antesala a la coronación oficial.

“Queremos seguir rompiendo esquemas junto con los Testarudos. Las tres primeras precarnavaleras fueron espectaculares, imagínense lo que será la cuarta, con el broche de oro de Camila I y los Testarudos”, comentó la reina, emocionada por el evento.

Red Uno te acerca el Carnaval Cruceño en vivo, directo desde el corazón de la ciudad, para que nadie se pierda ni un momento de este cierre espectacular. Desde las 19:00 horas por redes sociales de Red Uno y a partir de las 21:00 en señal abierta.

