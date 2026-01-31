TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

¡No te lo pierdas! Red Uno transmitirá en vivo la última precarnavalera de Santa Cruz

Con la temática Carnaval del Futuro, este espectáculo promete innovación, color y sorpresas, cerrando de manera espectacular la antesala a la coronación oficial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/01/2026 18:06

Camila I durante la tercera precarnavalera
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Red Uno llevará en vivo la última precarnavalera del Carnaval Cruceño, que se realizará en el centro de la ciudad y tendrá como estrellas del show a Camila I, reina del Carnaval, junto a la comparsa Los Testarudos.

Con la temática Carnaval del Futuro, este espectáculo promete innovación, color y sorpresas, cerrando de manera espectacular la antesala a la coronación oficial.

“Queremos seguir rompiendo esquemas junto con los Testarudos. Las tres primeras precarnavaleras fueron espectaculares, imagínense lo que será la cuarta, con el broche de oro de Camila I y los Testarudos”, comentó la reina, emocionada por el evento.

Red Uno te acerca el Carnaval Cruceño en vivo, directo desde el corazón de la ciudad, para que nadie se pierda ni un momento de este cierre espectacular. Desde las 19:00 horas por redes sociales de Red Uno y a partir de las 21:00 en señal abierta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD