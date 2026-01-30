Camila I y 'Los Testarudos' se preparan para la última precarnavalera

La emoción y la energía se viven a tope en los eventos previos al Carnaval cruceño. Camila I, reina del Carnaval, junto con la comparsa 'Los Testarudos', se prepara para la última precarnavalera antes de la coronación oficial, prometiendo un cierre espectacular con una propuesta futurista que busca romper esquemas y sorprender al público.

Durante su visita al programa El Mañanero, Camila destacó la importancia de esta última precarnavalera y cómo mantiene la ilusión de que el carnaval sea “inolvidable e infinito”.

“Queremos seguir rompiendo esquemas junto con los Testarudos. Las tres primeras precarnavaleras fueron espectaculares, imagínense lo que será la cuarta, con el broche de oro de Camila I y los Testarudos”, expresó, mientras se mostró emocionada por la temática futurista del evento.

La reina, visiblemente entusiasmada, aseguró que disfruta cada momento y que, a pesar de las largas jornadas, mantiene la energía al máximo: “Podemos estar todos cansados, pero ella no para. Es increíble cómo logra mantener pilas que no se desgastan”.

Sobre el cariño del público, Camila I comentó que siente un apoyo constante de la ciudadanía: “Recibo el amor de toda la gente y eso me motiva a seguir adelante. Mañana será un encuentro familiar inolvidable, donde además de disfrutar de nuestras tradiciones, proyectaremos un carnaval del futuro”.

El evento contará con numerosas sorpresas y se realizará este sábado, incluyendo un cierre integrador en Casa Grande, donde participarán comparsas locales y de las provincias. Camila invitó al público a participar y compartir un abrazo carnavalero: “Los espero con ansias cada sábado. Queremos que disfruten tanto como nosotros”.

Finalmente, sobre el ritmo de preparación y las exigencias del evento, la reina reveló su secreto para mantenerse activa: “Dormimos tres horas y volvemos a la acción, como una carga rápida, ¡somos del futuro!”.

Mira la programación en Red Uno Play