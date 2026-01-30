Cochabamba se llena de color: fraternidades se preparan para la Precarnavalera de este sábado

Las fraternidades de danza ultiman detalles y se declaran listas para participar de la Precarnavalera que se realizará este sábado 31 de enero en la ciudad de Cochabamba, como antesala al Carnaval de la Concordia 2026.

Con música, baile y entusiasmo, agrupaciones como Salay San Simón, Caporales Centralistas Santiago y Saya África Bolivia afinan sus presentaciones para salir a las calles y contagiar alegría a la población.

“Estamos con todos los ánimos y toda la fraternidad preparada para la precarnavalera”, comentó una de las bailarinas, quien destacó que este evento marca el inicio oficial de las actividades carnavaleras en la Llajta.

La Precarnavalera comenzará a las 11:00 y recorrerá la avenida Heroínas, desde el parque de la Torre. Para garantizar el desarrollo del evento, se dispusieron cierres viales en distintos puntos del centro de la ciudad.

Estarán cerradas las calles 25 de Mayo y Lanza, hasta la plazuela Colón; la avenida Ballivián, hasta la plazuela de las Banderas; y la avenida Ramón Rivero, hasta la altura del cine Center.

Agenda del Carnaval de la Concordia

El evento reunirá a diversas fraternidades y comparsas que ya se preparan para el Gran Corso de Corsos, programado para el sábado 21 de febrero. Desde la organización recordaron que las inscripciones son gratuitas durante los meses de enero y febrero.

La agenda carnavalera incluye además el corso de mascotas, previsto para el 1 de febrero; la tradicional Feria del Puchero, el 8 de febrero; y la elección de la Reina del Carnaval, entre otras actividades.

Con esta programación, Cochabamba se alista para recibir a propios y visitantes y reafirmarse como uno de los principales destinos del carnaval en Bolivia.

