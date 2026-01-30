Aumenta la delincuencia en la avenida Cañoto: vecinos exigen mayor seguridad

Los vecinos del Primero Anillo y la Avenida Cañoto, en pleno centro de la ciudad, expresan su preocupación y cansancio ante los distintos robos que se registran en tiendas, negocios, taxis e incluso en los micros.

Las cámaras y testigos captaron el momento en que tres personas, aprovechando el descuido del conductor de un vehículo, le robaron el teléfono celular y huyeron rápidamente. A pesar de los intentos del conductor por impedir el robo, no logró alcanzarlos.

“Yo he visto que algunos, paran el micro y vienen otros y se quitan los celulares. También abren las ventanas para robar los celulares. Sobre todo hay muchos malvivientes”, relató otro ciudadano.

Los robos no se limitan a adultos. En un hecho posterior, los antisociales atacaron a un menor y le sustrajeron sus pertenencias, según denunciaron los vecinos.

“Yo salgo de aquí tipo ocho de la noche de mi trabajo y se puede ver cómo se juntan los malvivientes”, aseguró un testigo, quien hizo un llamado a las autoridades para intensificar los controles y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades policiales aún no se han pronunciado sobre los últimos hechos, mientras los vecinos esperan medidas inmediatas para frenar la ola de delitos que afecta al corazón de Santa Cruz.

