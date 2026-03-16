Este domingo se desarrolla el debate entre candidatos a la Alcaldía en las ciudades capitales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en un encuentro organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de que la población conozca las propuestas de quienes aspiran a dirigir los gobiernos municipales.

Durante el acto de apertura, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, destacó la importancia de este espacio democrático para fortalecer la participación ciudadana.

“La mejor forma de promover el voto informado es a través de la discusión respetuosa de los candidatos. Los gobiernos municipales han sido históricamente considerados como las autoridades más cercanas a la gente”, señaló Ávila.

En la capital cruceña, el debate oficial de candidatos a la Alcaldía se desarrolla con la participación de 12 postulantes confirmados. La ciudadanía puede seguir la transmisión en directo a través de Red Uno y sus plataformas digitales.

"La población espera escuchar hoy de ustedes, como resolverán los problemas de sus barrios y que acciones asumirán para modernizar su ciudad. Por eso hacemos un llamado a todos los candidatos a que este sea un debate de altura", agregó.

Mientras tanto, en La Paz participan 17 candidatos que buscan llegar al sillón municipal, y en Cochabamba son 10 los aspirantes que presentan sus propuestas ante la población. El objetivo del debate es ofrecer un espacio de contraste de ideas y planes de gobierno en temas clave para cada ciudad.

El evento forma parte de las actividades del calendario electoral y pretende fortalecer la transparencia del proceso, permitiendo que los ciudadanos conozcan directamente las propuestas y visiones de los candidatos antes de emitir su voto el próximo 22 de marzo.

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