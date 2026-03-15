Zendaya sorprende como testigo en una boda en Las Vegas mientras crecen los rumores de su matrimonio

Los asistentes a una boda este sábado en una pequeña capilla de Las Vegas no podían creer lo que veían. A través de una puerta lateral, Zendaya hizo una aparición sorpresa que dejó a todos boquiabiertos. Pero la actriz no fue solo una espectadora: firmó el certificado de matrimonio como testigo y posó sonriente junto a los recién casados al finalizar la ceremonia.

La visita forma parte de la gira promocional de su nueva película, The Drama (producida por A24), la cual protagoniza junto a Robert Pattinson y tiene una temática nupcial. El filme tiene previsto su estreno en Estados Unidos el próximo 3 de abril, según reporta Infobae.

El anillo que lo dice todo

A pesar del contexto promocional, lo que realmente encendió las redes sociales fue el atuendo de la actriz, quien lució un top corset dorado y una falda de volantes, pero sobre todo, una sencilla argolla de oro en su dedo anular izquierdo.

Este detalle se suma a una serie de pistas recientes:

En París: Durante el desfile de Louis Vuitton, vistió de blanco nupcial con anillos visibles.

En Los Ángeles: En los Essence Awards, la actriz respondió con gestos cómplices y mostrando sus anillos cuando le preguntaron por su regalo de bodas.

Law Roach confirma el matrimonio: "Se lo perdieron"

A diferencia de la discreción habitual de la pareja, el famoso estilista de Zendaya, Law Roach, soltó una bomba informativa durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026 el pasado 1 de marzo.

“La boda ya ocurrió. Se la perdieron. ¡Es muy cierto!”, afirmó Roach entre risas ante las cámaras de Access Hollywood.

Aunque la madre de la actriz, Claire Stoermer, sugirió en redes sociales que podría tratarse de una broma, la actriz Liza Colón-Zayas, compañera de ambos en el universo de Spider-Man, felicitó públicamente a la pareja en sus redes sociales, reforzando la veracidad del enlace.

De "Novia" a "Prometida" y ¿Esposa?

La relación entre Zendaya y Tom Holland ha sido una de las más seguidas de Hollywood desde que se conocieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016. Tras años de negarlo, confirmaron su romance en 2021.

El camino al altar parece haberse acelerado en 2025:

Enero 2025: Zendaya luce un diamante en los Globos de Oro. Septiembre 2025: Tom Holland corrige públicamente a un periodista que llamó "novia" a Zendaya: “Prometida”, aclaró el actor. Marzo 2026: Las apariciones con la argolla de oro y la firma como testigo en Las Vegas parecen ser la confirmación final de un secreto a voces.

Aunque los representantes de ambos guardan silencio, la evidencia apunta a que los protagonistas de Spider-Man finalmente han dado el "sí, quiero" en la vida real.

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