Haquín: “Si hay que derramar sangre por esta camiseta, lo vamos a hacer”

El capitán de la selección boliviana destacó la unión del grupo tras la victoria 3-0 sobre Trinidad y Tobago y aseguró que el equipo irá con todo al repechaje ante Surinam.
15/03/2026 19:23
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El capitán de la selección boliviana, Luis Haquín, dejó un mensaje lleno de compromiso tras la victoria por 3-0 de la Selección de fútbol de Bolivia frente a Selección de fútbol de Trinidad y Tobago. El defensor aseguró que el plantel está unido y con la confianza necesaria para encarar el próximo reto rumbo al Mundial.
“Estamos unidos, el grupo ganó confianza. Que Dios nos bendiga a todos, vamos a la guerra con todo. A la gente que confíe que vamos a dejar todo por esta camiseta”, expresó Haquín luego del triunfo conseguido ante los caribeños.
El zaguero también enfatizó el compromiso del equipo con el país. “Déjeme decirle a la gente que si es necesario derramar sangre por esta camiseta, lo vamos a hacer. La figura es este grupo que sueña, tenemos la clave que es el grupo”, afirmó.
Haquín fue además protagonista dentro del campo, ya que anotó el gol que abrió el marcador a los 22 minutos del partido. El capitán destacó que era importante despedirse del público con una victoria antes del viaje.
La delegación boliviana partirá este lunes rumbo a Monterrey, donde el 26 de marzo enfrentará a la Selección de fútbol de Surinam en el duelo de repechaje.
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