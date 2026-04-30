Llegó su oportunidad: Macazaga es convocado por el Leganés para enfrentar a La Coruña

El boliviano Lucas Macazaga fue convocado por primera vez al plantel profesional de CD Leganés para el partido de este viernes frente a Deportivo La Coruña, en condición de visitante, por la fecha 38 de la Segunda División de España.

Existe una alta probabilidad de que el defensor de 19 años tenga minutos en el compromiso programado para las 12:30. de este viernes, Macazaga llega tras destacarse en la categoría juvenil del club, dirigida por el entrenador español Igor Oca.

El zaguero ya sabe lo que es afrontar partidos exigentes, tras sus convocatorias con la selección boliviana, lo que podría jugar a su favor en este importante desafío en el fútbol europeo.

CD Leganés llega necesitado de puntos, ubicado en la decimosexta posición de la tabla, mientras que Deportivo La Coruña se mantiene entre los equipos protagonistas del torneo, lo que anticipa un duelo de alta exigencia para el equipo visitante.

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