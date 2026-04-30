Consternación en el fútbol beniano por la muerte de Anderson Aguirre

El fútbol beniano atraviesa horas de dolor tras confirmarse el fallecimiento de Anderson Aguirre Virascopi, joven deportista que se destacó por su talento, disciplina y compromiso dentro del campo de juego.

Aguirre había dejado una importante impresión en la reciente edición de la Copa Simón Bolívar, donde defendió los colores del club Club Germán Busch, ganándose el respeto de compañeros, dirigentes e hinchas.

En la presente temporada, el jugador se preparaba con entusiasmo para integrarse al plantel de Nueva Trinidad, con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente y aportar al desarrollo del fútbol en la región.

Su inesperada partida ha generado consternación en la familia futbolera, que hoy lo despide con respeto, admiración y un profundo sentimiento de tristeza.

Desde distintos sectores del deporte llegan mensajes de condolencia para sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento y elevando oraciones por su eterno descanso.

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