Japón empató con Países Bajos y sus hinchas dieron una lección al mundo al limpiar el estadio

Japón y Países Bajos protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026. El empate 2-2 dejó grandes emociones dentro del campo, pero una vez finalizado el compromiso, fueron los aficionados nipones quienes volvieron a llevarse los aplausos fuera de él.

Miles de seguidores japoneses celebraron cada jugada de su selección con cánticos, saltos, bailes y un apoyo incondicional durante los 90 minutos. Sin embargo, cuando el árbitro señaló el final del partido, no abandonaron de inmediato sus asientos.

Como ya es una tradición en las Copas del Mundo, los hinchas de Japón permanecieron en las gradas para recoger residuos y dejar completamente limpio el sector que habían ocupado durante el encuentro. La imagen volvió a recorrer las redes sociales y despertó elogios de aficionados de distintos países.

No se trata de un hecho aislado. En anteriores ediciones de la Copa del Mundo, los seguidores japoneses también sorprendieron al mundo por su disciplina y respeto, convirtiendo la limpieza de los estadios en una costumbre que trasciende los resultados deportivos.

Mientras dentro de la cancha Japón rescató un valioso empate ante una poderosa selección neerlandesa, fuera de ella sus aficionados demostraron una vez más que el fútbol también puede ser una oportunidad para transmitir valores. Una escena que se ha convertido en sello distintivo de la afición japonesa y que volvió a ganarse la admiración del planeta.

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