Medios internacionales reportan que la selección de Uruguay vive horas de tensión a poco de su estreno en el Mundial 2026. La delegación permanece en Cancún, México, luego de que la aeronave encargada de trasladarla a Miami presentara inconvenientes con la documentación requerida por las autoridades estadounidenses.

La situación generó preocupación en torno al viaje de la Celeste, que tiene previsto debutar frente a Arabia Saudí. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que trabaja junto a la FIFA para solucionar el problema y garantizar el traslado del plantel dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con la información difundida por la AUF, el vuelo fue reprogramado para las 16:15 hora de Miami, lo que permitiría que la expedición llegara antes del límite fijado por las autoridades migratorias para el ingreso al país.

Mientras se resuelve el inconveniente, los dirigidos por Marcelo Bielsa permanecen en el complejo Mayakoba, donde tuvieron que modificar parte de su agenda. Entre los cambios ya confirmados figura la reprogramación de la conferencia de prensa oficial.

Aunque el debut de Uruguay no corre peligro por el momento, la situación mantiene en alerta a la delegación charrúa, que espera dejar atrás este inesperado contratiempo y enfocarse plenamente en su estreno mundialista.

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