Marco Etcheverry pide a Messi que no se retire: "Tiene que estar en el próximo Mundial"

El histórico exfutbolista boliviano Marco "El Diablo" Etcheverry pidió públicamente a Lionel Messi en una entrevista para un medio argentino, que continúe defendiendo los colores de la selección argentina y no anuncie su retiro internacional tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

De acuerdo con medios de comunicación de Argentina, el exvolante de la Verde, integrante de la selección boliviana que clasificó y disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, aseguró que el fútbol mundial perdería mucho si el capitán argentino decide poner fin a su etapa con la Albiceleste.

"Lo veo jugando el próximo Mundial. Ojalá no se retire. Tiene que estar en el próximo Mundial sí o sí. Te pones a pensar el fútbol mundial sin Messi y nada será igual. Yo pienso que él no quiere retirarse", afirmó Etcheverry durante una entrevista con Super Deportivo Radio.

El exfutbolista también elogió el rendimiento del astro argentino en la reciente cita mundialista, donde, a sus 39 años, fue una de las principales figuras del torneo. Incluso consideró que fue la mejor versión de Messi en una Copa del Mundo.

"Fue mejor que todos los Mundiales que jugó. Fue muy superior a los niveles del resto de los jugadores", sostuvo el exmediocampista boliviano, quien además propuso de manera simbólica que los aficionados impulsen una campaña para convencer al capitán argentino de seguir vistiendo la camiseta de su selección.

Etcheverry también analizó la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. A su criterio, el conjunto dirigido por la Albiceleste llegó desgastado al partido decisivo tras superar una exigente llave frente a Inglaterra.

"Estaba convencido de que Argentina había pasado lo más duro con Inglaterra. Pensé que iba a ganar muy fácil contra España. Vi un equipo cansado y agotado. Se notaba que venía de un desgaste importante", expresó.

Finalmente, el exreferente boliviano descartó las versiones que cuestionaron la actitud de los futbolistas argentinos en la final y defendió el compromiso del plantel.

"No creo que los jugadores argentinos hayan aceptado nada. El jugador argentino es muy ganador. Siempre confío en ellos y no creo que hayan ido para atrás. Estoy convencido de que salieron a buscar el triunfo", concluyó Etcheverry.

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