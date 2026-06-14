¡Atención, hinchas! Hoy se realiza el primer sorteo del Tinkazo de Red Uno

Hoy domingo se llevará a cabo el primer sorteo del Tinkazo de Red Uno, la plataforma de pronósticos deportivos lanzada con motivo del Mundial 2026 y que permite participar de forma gratuita por importantes premios. Los hinchas deberán estar atentos porque hoy se anunciará a los ganadores del concurso.

La iniciativa invita a los hinchas a demostrar sus conocimientos futbolísticos mediante pronósticos de los partidos del Mundial. A medida que avanzan las jornadas, los participantes acumulan puntos y tienen la posibilidad de ganar premios semanales, además de competir por sorpresas especiales al finalizar el Mundial. En este sentido, es que hoy el país conocerá a los primeros ganadores de esta semana.

Los ganadores del primer sorteo serán anunciados durante la emisión del programa Súper Deportivo. Los premios asignados son una torre de sonido MAXTRON Trendy 8" x 2 – MX 801 más una pelota del Mundial para el primer lugar; un televisor MASTER-G LED 32" Digital HD más una pelota del Mundial para el segundo; un microondas Kernig de 700 W y 20 litros más una pelota del Mundial para el tercero; dos pelotas del Mundial para el cuarto lugar; y una pelota del Mundial para el quinto.

Los ganadores tendrán un plazo de 48 horas para responder al primer contacto y presentar la documentación requerida. La entrega de premios se realizará en las oficinas de Red Uno de Bolivia S.A., ubicadas en la avenida Fortín Toledo esquina Canadá, en Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes en horarios de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:30, dentro de la semana siguiente al anuncio oficial. Los menores de edad deberán estar acompañados por su padre, madre o apoderado.

La entrega de premios se realizará el próximo domingo también durante la emisión del programa Súper Deportivo.

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