¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este domingo 14 de junio en Bolivia

El mercado cambiario registró movimientos moderados durante la jornada de este domingo 14 de junio. Según el monitoreo en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo cerró la jornada en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,90 para la venta, tras experimentar ligeras variaciones a lo largo del día.

En las primeras horas de la mañana, la divisa estadounidense se cotizaba en Bs 9,92 para la compra y Bs 9,89 para la venta. Sin embargo, con el transcurso de la jornada registró una leve corrección y, hacia el mediodía, se ubicó en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,90 para la venta, valores que se mantuvieron hasta el cierre.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo la cotización oficial, con un tipo de cambio de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

El comportamiento del dólar continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por comerciantes, importadores y ciudadanos que buscan referencias sobre la evolución del mercado cambiario y su impacto en el poder adquisitivo.

Mira la programación en Red Uno Play