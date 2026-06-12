¡Atención! Así cambió el precio del dólar paralelo día por día en la segunda semana de junio

El dólar paralelo en Bolivia registró leves fluctuaciones entre el 8 y el 12 de junio, manteniéndose cercano a la barrera de los Bs 10, de acuerdo con los reportes difundidos por plataformas especializadas que monitorean el comportamiento del mercado informal de divisas.

Durante la semana, la moneda estadounidense mostró pequeños movimientos diarios, reflejando una tendencia de estabilidad relativa, aunque con descensos moderados a mitad de semana y una ligera recuperación en las últimas jornadas.

Según los datos reportados, el lunes 8 de junio el dólar paralelo se cotizó en Bs 9,95 para la compra y Bs 9,94 para la venta. Al día siguiente, la divisa presentó una variación mínima, situándose en Bs 9,94 tanto para la compra como para la venta.

El miércoles 10 se registró el nivel más bajo de la semana, con una cotización de Bs 9,94 para la compra y Bs 9,93 para la venta, consolidando una ligera tendencia descendente respecto a los días previos.

Posteriormente, el jueves 11 el mercado mostró una recuperación parcial. La cotización alcanzó Bs 9,90 para la compra y Bs 9,89 para la venta, mientras que el viernes 12 el dólar paralelo cerró con una leve subida, ubicándose en Bs 9,92 para la compra y alrededor de Bs 9,89 para la venta.

Analistas económicos consideran que estas variaciones reflejan un comportamiento relativamente estable dentro del mercado informal. Sin embargo, advierten que la atención continúa centrada en la demanda de dólares y en la disponibilidad de divisas dentro del sistema financiero boliviano, factores que siguen influyendo en las expectativas cambiarias.

Evolución del dólar paralelo (8 al 12 de junio)

Lunes 8 de junio: Bs 9,95 compra | Bs 9,94 venta

Martes 9 de junio: Bs 9,94 compra | Bs 9,94 venta

Miércoles 10 de junio: Bs 9,94 compra | Bs 9,93 venta

Jueves 11 de junio: Bs 9,90 compra | Bs 9,89 venta

Viernes 12 de junio: Bs 9,92 compra | Bs 9,89 venta

Balance semanal: El dólar paralelo se mantuvo estable y cercano a los Bs 10, con leves descensos a mitad de semana y una moderada recuperación hacia el cierre.

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