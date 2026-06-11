¿Subió o bajó? El dólar paralelo registra leves variaciones la tarde de este jueves

El dólar paralelo continúa cotizándose en niveles elevados en Bolivia y se mantiene cerca de los Bs 10, reflejando la persistente presión en el mercado cambiario debido a la limitada oferta de divisas frente a una sostenida demanda.

Durante la jornada de este jueves 11 de junio, la moneda estadounidense registró leves variaciones en el mercado paralelo, aunque sin mostrar señales de una reducción significativa respecto a los niveles observados en los últimos días.

Según plataformas especializadas que realizan seguimiento diario a la cotización de la divisa, el dólar alcanzó una cotización de Bs 9,92 para la compra y Bs 9,91 para la venta durante la tarde, manteniéndose dentro de un rango cercano a los Bs 10.

En las primeras horas de la mañana, la moneda estadounidense llegó a cotizarse en Bs 9,94 para la compra y Bs 9,93 para la venta, reflejando ajustes mínimos conforme avanzó la jornada.

Por su parte, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB) permaneció estable. La entidad reportó una cotización de Bs 9,82 para la compra y Bs 10,03 para la venta, valores utilizados principalmente como referencia para determinadas operaciones internacionales.

Las cifras muestran que el mercado cambiario continúa ajustándose en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para importaciones, pagos al exterior y otras transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,92

Venta: Bs 9,91

Tipo de cambio referencial del BCB

Compra: Bs 9,82

Venta: Bs 10,03

Pese a las ligeras fluctuaciones registradas durante la jornada, el dólar paralelo continúa cerca de los Bs 10, un nivel que mantiene la atención de los distintos sectores económicos debido a su incidencia en los costos, las importaciones y las expectativas del mercado.

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