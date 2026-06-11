Piloto boliviano y copiloto peruano son condenados por tráfico internacional de droga en Paraguay

La Justicia paraguaya condenó a un piloto boliviano y a un copiloto peruano a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, tras hallarlos culpables de participar en una operación de tráfico internacional de drogas que involucraba el traslado de cocaína desde Bolivia con destino final al mercado brasileño.

Los sentenciados fueron identificados como Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), ciudadano peruano. La condena fue obtenida por el Ministerio Público durante un juicio oral y público desarrollado ante un Tribunal de Crimen Organizado de Asunción.

Según la acusación fiscal, ambos formaban parte de una estructura criminal dedicada al transporte aéreo de cocaína desde Bolivia, utilizando territorio paraguayo como punto de tránsito hacia Brasil. El fallo fue emitido por un tribunal presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado.

Los antecedentes del caso se remontan al 29 de enero de 2023, cuando agentes de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron un operativo en la zona de Gleba 11, en las afueras de Hernandarias.

Durante la intervención, las autoridades hallaron 265,095 kilogramos de cocaína distribuidos en 260 paquetes dentro de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, que era pilotada por los ahora condenados.

Las investigaciones establecieron que la aeronave había ingresado desde Bolivia transportando el cargamento ilícito y aterrizó en un camino vecinal para reabastecerse de combustible. En el lugar, cinco hombres que aguardaban en dos camionetas descendieron para descargar bidones de combustible; sin embargo, al advertir la presencia policial, huyeron dejando abandonada la avioneta y otros elementos utilizados para la operación.

Además de la droga, los intervinientes incautaron dos dispositivos GPS de la marca Garmin y otras evidencias que permitieron reconstruir la logística empleada para el traslado aéreo de la cocaína.

Durante el juicio, el fiscal Elvio Aguilera Vázquez presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que acreditaron la responsabilidad de los acusados en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes, tenencia no autorizada de drogas, provisión de medios de transporte y asociación criminal.

Tras valorar las pruebas expuestas por la Fiscalía, el Tribunal concluyó que ambos acusados participaron en la operación ilícita y dictó las respectivas condenas de 14 años de prisión para el piloto boliviano y 13 años para el copiloto peruano.

Con información del Ministerio Público del Paraguay.

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