Oruro: aprehenden a siete personas del trópico con más de Bs 90 mil y documentos vinculados a bloqueos

La Policía Boliviana interceptó en el departamento de Oruro dos vehículos provenientes del trópico de Cochabamba en los que se halló más de 90.000 bolivianos en efectivo, combustible, wiphalas y documentación relacionada con organizaciones sociales. Siete personas fueron aprehendidas y son investigadas por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, Roger Marcelo Montaño, informó que la intervención se realizó cuando efectivos policiales identificaron un minibús y una camioneta cuyos ocupantes se dirigían hacia el occidente del país.

Según la autoridad policial, en el minibús viajaban tres hombres procedentes de Lauca Ñ, en el trópico cochabambino. Durante la requisa, los investigadores encontraron combustible, wiphalas, actas y credenciales que ahora forman parte de las investigaciones.

Aprehenden a siete perosnas vinculados a bloqueos en Oruro. Foto: Policía Boliviana

“Los mismos tenían como destino final la ciudad de La Paz para apoyar el bloqueo. Se han encontrado varios documentos con actas y credenciales, los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público y por investigadores especiales”, señaló.

De manera paralela, la Policía intervino una camioneta en la que viajaban cuatro personas, una mujer y tres varones. En el vehículo se encontró más de Bs 90.000 en efectivo, dinero cuyo origen y destino son objeto de investigación.

La autoridad policial indicó que los siete aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que abrió una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

“Los siete aprehendidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público y se está esperando las decisiones del señor juez para determinar el curso de las investigaciones”, afirmó.

Las pesquisas continúan para establecer el origen de los recursos económicos, la finalidad del traslado del dinero y la posible vinculación de los involucrados con las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país.

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