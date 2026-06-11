En 42 días de bloqueos, el IBCE dice que el daño económico es "inconmensurable"

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señaló que las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos de carreteras ya sobrepasan los 2.500 millones de dólares, impactando a toda la cadena productiva del país sin excepción.

"El daño realmente es inconmensurable y es una pena que pocos hagan daño a millones de bolivianos. Los bloqueos no solamente están provocando daños económicos, también afectan la imagen internacional de Bolivia y están cobrando vidas humanas", lamentó.

Rodríguez indicó que el sector agropecuario y agroindustrial es uno de los más perjudicados por las restricciones en las carreteras, seguido por el turismo, actividad que, según afirmó, enfrentará consecuencias difíciles de revertir en el mediano plazo.

Asimismo, sostuvo que el sector exportador también registra severas afectaciones. Citó datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), que reportan que hasta mayo se dejaron de percibir cerca de 720 millones de dólares por exportaciones no concretadas.

El gerente del IBCE reconoció que la protesta social es un derecho constitucional; sin embargo, remarcó que debe ejercerse de manera pacífica y sin vulnerar los derechos de terceros.

"Cuando este derecho a protestar adquiere un carácter violento e impide mi derecho a transportar mi producto, mi derecho a la salud o mi derecho a la alimentación, entonces se convierte en un delito y está penado por ley", manifestó.

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