Bloqueos frenan el envío de banano a Argentina y golpean a miles de familias

Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), lamentó que los 22 días de bloqueo en el trópico cochabambino hayan paralizado por completo las exportaciones de banano, situación que, según advirtió, está llevando a las empresas comunitarias a una etapa de desesperación.

“El 93% de las 180.000 toneladas de banano que salen del trópico de Cochabamba tiene como destino el mercado argentino y actualmente no puede ser exportado debido a los bloqueos. Son 22.000 familias las que están sufriendo las consecuencias de esta situación”, afirmó Morales.

El dirigente explicó que, ante la imposibilidad de transportar la fruta a los mercados externos, muchos productores optaron por comercializarla directamente en las carreteras para recuperar parte de su inversión y evitar que el producto se deteriore.

Sin embargo, señaló que esta alternativa apenas permite reducir las pérdidas y no compensa el impacto económico que enfrenta el sector.

De acuerdo con el reporte de la CAC, la cadena productiva bananera moviliza alrededor de 15.000 toneladas de fruta al mes y depende de una logística permanente para cumplir con los contratos y compromisos asumidos en los mercados internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play