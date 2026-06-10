Frerking: “Las industrias oleaginosas están empezando a parar por los bloqueos"

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió este miércoles que el aparato productivo de Bolivia está en riesgo de paralizarse y alcanzar un punto crítico cuya recuperación será difícil.

“Las industrias oleaginosas están empezando a parar, si estas paran se cortarán las exportaciones y no habrá harina de soya para que los pollos, las vacas, los cerdos coman y si no comen no habrá alimentos para los bolivianos. El aparato productivo se está parando en Bolivia”, advirtió Frerking.

Ante este escenario desfavorable provocado por 41 días de bloqueos en las carreteras, desde la CAO demandan al Gobierno tomar las decisiones y aplicar medidas que le franquean la ley y la constitución política del estado.

“En este momento estamos pasando a un nivel donde va a ser irreversible para todos los bolivianos. Las cadenas productivas son sensibles y la recuperación repercutirá en la semana quinta o sexta después de todo este problema”, alertó.

Lamentó que familias que han trabajado muchos años para formar una cadena productiva van a empezar a desaparecer y los más perjudicados son los pequeños productores.

“Necesitamos certidumbre y eso es con vías expeditas, cumpliendo las reglas para todos los bolivianos. El futuro no está asegurado, la soberanía alimentaria del país después de todo este desastre no estará asegurado si no se cumple la ley”, señaló.

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