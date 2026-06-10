Alivio financiero: ¿la reprogramación de créditos aumentará los intereses? Esto aclaró el Gobierno

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, explicó los alcances del Decreto Supremo 5630, que establece medidas de alivio financiero para las personas y sectores afectados por los bloqueos, y aseguró que quienes soliciten la reprogramación o refinanciamiento de sus créditos no sufrirán una reducción en su calificación crediticia ni enfrentarán incrementos en las tasas de interés.

La autoridad señaló que el mecanismo fue diseñado para brindar flexibilidad a los prestatarios que vieron afectada su capacidad de pago debido a la coyuntura.

“Si tú te acercas y planteas esto, no te pueden bajar la calificación crediticia y la tasa que te tienen que otorgar no puede ser mayor a la que tenías previamente”, afirmó.

¿En qué consiste?

Valencia explicó que el proceso será voluntario y deberá realizarse directamente con la entidad financiera correspondiente, donde cada cliente podrá negociar nuevas condiciones de pago acordes a su situación económica.

El viceministro detalló que la norma contempla periodos de prórroga mientras se procesa la solicitud y también la posibilidad de acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses.

“Lo que busca es dar alivio financiero. Tiene un periodo de prórroga donde no se paga mientras se perfecciona una nueva operación y también un periodo de gracia que puede durar hasta seis meses”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que los montos diferidos podrán incorporarse al nuevo cronograma de pagos bajo condiciones que serán negociadas entre el cliente y la entidad financiera.

¿Quiénes acceden a este beneficio?

La autoridad también destacó que las medidas no están dirigidas únicamente al sector del transporte, sino a todos los sectores económicos afectados por los bloqueos.

Valencia agregó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) realizará el seguimiento correspondiente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma.

Cuarto intermedio

En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con representantes del transporte, sector que planteó observaciones y solicitudes adicionales respecto a las medidas de alivio financiero. Ambas partes acordaron retomar el diálogo este jueves para continuar analizando las propuestas.

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