Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 9 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registra ligeras variaciones al cierre de la jornada de este martes. Tanto la cotización en el mercado paralelo como los valores referenciales del Banco Central de Bolivia (BCB) mostraron una tendencia a la baja en comparación con las primeras horas del día y el inicio de la semana.

Así cerró el dólar paralelo

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cerró la tarde de este martes con una cotización uniforme de Bs 9.94 tanto para la compra como para la venta.

dolarboliviahoy.com

El comportamiento de la moneda paralela mostró una leve volatilidad en el transcurso del día:

06:00 AM: Inició la jornada en Bs 9.95 (compra) y Bs 9.93 (venta).

12:00 PM: Al mediodía se situó en Bs 9.95 (compra) y Bs 9.94 (venta).

Cierre de la tarde: Estabilizó su valor en Bs 9.94 para ambas operaciones.

Tasas oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB)

Por su parte, el ente emisor también reportó un descenso en sus valores oficiales para este martes 9 de junio. El valor referencial del dólar estadounidense se estableció en Bs 9.86 para la compra y Bs 10.07 para la venta.

BCB

Estas cifras reflejan una disminución de cuatro centavos en comparación con el día de ayer, lunes, cuando la cotización estatal se encontraba en Bs 9.90 para la compra y Bs 10.11 para la venta.

La reducción en las cotizaciones de este martes frena momentáneamente la presión sobre la moneda norteamericana, manteniendo una brecha estrecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado informal al cierre de la jornada.

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