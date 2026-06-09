¡Pollo a Bs 28! Alcaldía de La Paz distribuye 11 toneladas de pollo a precio solidario

La Alcaldía de La Paz inició este martes la comercialización de carne de pollo a Bs 28 el kilo en diferentes puntos de la ciudad, como una medida para enfrentar el desabastecimiento generado por los bloqueos que afectan al departamento desde hace más de 40 días.

La venta comenzó de manera simultánea en la avenida Zabaleta, la zona de Llojeta y la Subalcaldía de Hampaturi, donde cientos de vecinos acudieron desde tempranas horas para adquirir el producto a un precio inferior al registrado en mercados y centros de abasto.

Cargamento de carne de pollo para enfrentar la escasez

Según la comuna paceña, llegaron 11 toneladas de pollo destinadas a abastecer a la población en medio de las dificultades para el ingreso regular de alimentos a la sede de gobierno.

Las largas filas reflejaron la alta demanda y la preocupación de las familias por la escasez del producto. En varios mercados, el kilo de pollo alcanzó precios superiores a los Bs 35, situación que llevó a muchos vecinos a esperar durante horas para acceder a la venta municipal.

“Más bien que nos ha traído el alcalde por la zona. Está mejor que en otros lugares donde están vendiendo más caro”, señaló una de las compradoras que acudió al punto de venta instalado en Llojeta.

Desde la Alcaldía explicaron que el objetivo es garantizar el acceso a un alimento básico de la canasta familiar mientras persistan las dificultades de abastecimiento ocasionadas por los conflictos y bloqueos en las carreteras.

Las autoridades municipales adelantaron que los puntos de distribución serán rotados en futuras entregas para llegar a más barrios y evitar aglomeraciones, mientras continúan las gestiones para asegurar el suministro de alimentos a la población paceña.

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