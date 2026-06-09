“Vamos tras los responsables”: inician investigación tras hallazgo de cargamento de droga impregnada en madera

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este martes el inicio de una investigación tras conocerse el hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnada en madera destinada a la exportación, cargamento que presuntamente tendría origen en Bolivia y que fue detectado en distintos puertos de Chile.

La máxima autoridad del Ministerio Público informó que instruyó de manera inmediata al Fiscal Superior en delitos de narcotráfico y al fiscal coordinador del área iniciar una investigación conjunta, además de intercambiar información con las autoridades de la Fiscalía de Arica.

“Se ha conocido de un nuevo hecho de narcotráfico. He ordenado de manera inmediata al Fiscal Superior en delitos de narcotráfico y al coordinador para que puedan iniciar una investigación conjunta y cruzar información con la Fiscalía de Arica, Chile”, manifestó Mariaca.

La investigación comenzará en Santa Cruz y contempla una serie de diligencias orientadas a identificar a las personas que pudieran tener participación directa o indirecta en el envío de la sustancia controlada.

“Con seguridad en las próximas horas van a ver diferentes diligencias en las cuales vamos a ir tras de las personas que tengan la participación directa e indirecta en estos hechos de narcotráfico”, afirmó.

Mariaca señaló que el caso reviste especial preocupación debido a que la droga fue impregnada en madera, un método utilizado por organizaciones criminales para intentar evadir los controles convencionales. Asimismo, destacó la magnitud del cargamento encontrado en territorio chileno.

“Estamos hablando de toneladas que han sido encontradas en un puerto en Chile, específicamente en Arica”, indicó.

El Fiscal General también informó que se analiza la conformación de un equipo conjunto de investigación entre Bolivia y Chile para esclarecer el hecho y establecer responsabilidades.

“El día de hoy inicia una investigación. Se está abriendo la posibilidad para que, con el señor Fiscal General de Chile, podamos formar un equipo conjunto de investigación entre Bolivia y Chile para esclarecer este hecho de narcotráfico”, sostuvo.

De acuerdo con información difundida por autoridades chilenas, la Fiscalía Regional de Arica, en coordinación con Aduanas y la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (Directemar), encontró la sustancia controlada en contenedores ubicados en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.

La investigación desarrollada durante seis meses permitió establecer que la droga era impregnada en madera destinada a la exportación. Según reportó el diario Emol., esta modalidad requiere procesos químicos avanzados y laboratorios especializados para extraer y recuperar la sustancia ilícita, con el objetivo de dificultar su detección durante los controles de rutina.

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