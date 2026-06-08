Evo Morales se pronuncia tras la aprobación de la nueva Ley de Estados de Excepción: ¿qué dijo?

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales se pronunció este lunes luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la Ley 1740, norma que regula los Estados de Excepción en Bolivia.

A través de sus redes sociales, Morales manifestó su preocupación por el contenido de la nueva legislación y advirtió sobre posibles efectos en las garantías democráticas y los derechos humanos.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos”, escribió el exmandatario.

Asimismo, solicitó la atención de organismos internacionales para monitorear la situación del país.

“Solicitamos el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales del pueblo boliviano”, agregó en su publicación.

Las declaraciones surgen minutos después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la Ley 1740 desde Palacio de Gobierno, en un contexto marcado por 39 días de conflictos y movilizaciones en distintas regiones del país.

Durante el acto de promulgación, el mandatario defendió la nueva normativa y lanzó una advertencia a quienes promuevan hechos violentos. “A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, afirmó.

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