Analista sostiene que las movilizaciones ya no responden a demandas sociales

El analista político Franklin Pareja sostuvo que las movilizaciones y bloqueos que se registran en Bolivia desde hace 39 días no responden a demandas sociales tradicionales y aseguró que detrás de estas medidas existirían grupos radicales con vínculos con organizaciones del crimen organizado.

“Si detrás de esto hubiera pedidos o exigencias, por absurdas que fueran, se estarían tratando en mesas de diálogo. Habría otras medidas como huelgas, pero no tenemos nada de eso. Al frente lo que tenemos es un movimiento armado que forma parte de organizaciones radicales”, afirmó Pareja.

Recordó que hace dos décadas Bolivia expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), entidad que participaba en tareas de lucha contra el narcotráfico, y señaló que desde entonces se habría producido una expansión de actividades ilícitas en distintas regiones del país.

“En Bolivia existe tráfico de tierras; en Santa Cruz nuevamente se registran avasallamientos por personas armadas; hay tráfico de minerales, de madera, de armas y de personas. Bolivia es un país que tiene al crimen organizado prácticamente en todo su territorio”, manifestó.

Respecto a los efectos de los bloqueos, Pareja señaló que la población enfrenta graves consecuencias debido a las restricciones en las carreteras, particularmente por las dificultades para el traslado de pacientes, medicamentos y alimentos.

El analista afirmó que las interrupciones de las vías generan una situación que afecta a millones de ciudadanos y cuestionó el impacto humanitario de estas medidas de presión.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente conflictividad social en el país, donde distintos sectores mantienen bloqueos de carreteras y movilizaciones que han derivado en problemas de abastecimiento, dificultades en el transporte y enfrentamientos en algunas regiones.

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