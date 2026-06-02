CAO advierte que cadenas productivas se pueden romper por los bloqueos

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió que los bloqueos de carreteras que este martes cumplen 33 días están poniendo en riesgo las cadenas productivas del país y podrían afectar el abastecimiento futuro de alimentos.

El dirigente señaló que la situación es especialmente crítica en Cochabamba, donde productores afiliados a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) enfrentan una “quiebra técnica” debido a las dificultades para comercializar su producción y abastecer de insumos a las granjas.

“Las cadenas productivas se pueden romper; estamos preocupados por lo que está pasando. De los 300.000 litros de leche que produce Cochabamba, la industria solo está recibiendo 180.000 litros. Además, más de 100.000 pollos por día se están quedando sin alimentos”, informó Frerking.

La preocupación también alcanza a Santa Cruz. Frerking indicó que las granjas avícolas y porcícolas del departamento deben iniciar en estos días el carguío y traslado de animales; sin embargo, la incertidumbre generada por los bloqueos dificulta la logística y amenaza con generar problemas de abastecimiento en las próximas semanas.

“El país necesita orden, necesita decisiones para que el sector productivo continúe trabajando. Necesitamos las garantías para seguir produciendo y seguir generando economía para que Bolivia salga de esta crisis económica”, afirmó.

Desde el sector agropecuario alertan que, de mantenerse los bloqueos, las afectaciones podrían extenderse a toda la cadena de producción y distribución de alimentos, con consecuencias para productores, industrias y consumidores.

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