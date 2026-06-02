“Estamos prácticamente en quiebra”: 5.000 camiones permanecen varados por los bloqueos

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, Álvaro Ayllón, informó que alrededor de 5.000 camiones permanecen retenidos en distintos puntos de bloqueo de las carreteras que conectan La Paz, Oruro y Cochabamba, una situación que ya se prolonga por 28 días y que, según afirmó, ha colocado al sector al borde de la quiebra.

Ayllón explicó que los vehículos se encuentran dispersos en diferentes sectores, desde Desaguadero, Huaqui, Tiwanaku y Laja hasta Calamarca, Ayo Ayo, Sica Sica, Patacamaya, Curahuara y Lagunas. Debido a la prolongada paralización, muchos conductores optaron por abandonar temporalmente sus camiones y regresar a sus hogares.

“Los pueblos parecen ciudades de camiones porque los conductores han dejado estacionados sus vehículos ante la imposibilidad de continuar viaje”, señaló.

Consecuencias de los bloqueos

El dirigente advirtió además sobre la situación de al menos 1.200 cisternas cargadas con combustibles que permanecen detenidas en carretera. Explicó que la gasolina es especialmente vulnerable a las altas temperaturas, ya que comienza a evaporarse y genera pérdidas económicas considerables para los transportistas, además de representar riesgos por su alta volatilidad.

La crisis también afecta a la carga transportada. Frutas importadas, productos perecederos, carne, pollo, huevos, harina, azúcar y otros alimentos enfrentan pérdidas por la prolongada inmovilización. Según Ayllón, gran parte de esta mercadería ya se encuentra en proceso de descomposición.

Contenedores esperan en carreteras

Otro de los problemas más graves involucra a los contenedores de comercio exterior. El dirigente indicó que existen aproximadamente 6.500 contenedores afectados: 3.500 permanecen retenidos en carreteras y otros 3.000 continúan en puertos sin poder ser recogidos. Cada unidad genera multas diarias de entre Bs 1.000 y Bs 1.500 por concepto de sobreestadía.

“Estamos prácticamente en quiebra. No sabemos cómo afrontar los pagos bancarios, salarios, impuestos, aportes sociales y obligaciones con proveedores”, lamentó.

La situación humanitaria de los conductores también preocupa al sector. Ayllón señaló que muchos transportistas sobreviven gracias a ollas comunes organizadas en los puntos de bloqueo. Algunos padecen enfermedades como hipertensión y diabetes, mientras que otros permanecen acompañados por sus esposas e hijos dentro de las cabinas de los camiones.

Transportistas en crisis

Ante la falta de recursos, varios conductores buscan trabajos temporales en las comunidades cercanas para conseguir alimentos. Otros han recorrido largas distancias a pie o en motocicleta para regresar a sus hogares, dejando sus vehículos estacionados en carretera.

Respecto a las gestiones realizadas, el dirigente informó que mantuvieron contacto con el Ministerio de Obras Públicas para solicitar la ampliación de plazos y la suspensión de multas impuestas por navieras debido a los retrasos. Asimismo, indicó que solicitaron apoyo de Defensa Civil para el traslado de alimentos, aunque les comunicaron que no cuentan con la logística necesaria para atender la emergencia.

Finalmente, Ayllón pidió tanto a los sectores movilizados como al Gobierno asumir acciones inmediatas para resolver el conflicto.

“No podemos jugar con la vida de los transportistas ni de sus familias. Pedimos un cuarto intermedio en los bloqueos y también acciones concretas de las autoridades. Una medida indefinida no puede prolongarse de esta manera”, afirmó.

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