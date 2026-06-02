¿Qué carreteras están bloqueadas? ABC reporta más de un centenar de puntos afectados

La circulación por las carreteras del país continúa complicada. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este martes existen más de 100 puntos de bloqueo activos en diferentes regiones de Bolivia, una situación que afecta rutas estratégicas, dificulta los viajes interdepartamentales y comienza a generar preocupación por el abastecimiento de productos esenciales.

Quienes tengan previsto desplazarse por carretera deberán tomar precauciones y planificar sus recorridos con anticipación. El reporte más reciente de la ABC señala que los departamentos más afectados son Cochabamba y La Paz, aunque también existen restricciones en importantes tramos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

¿CÓMO AFECTAN LOS BLOQUEOS A LOS VIAJEROS?

La interrupción de las rutas está provocando una serie de inconvenientes para miles de pasajeros y transportistas en todo el país:

• Demoras prolongadas en los viajes

• Suspensión de salidas de buses

• Desvíos obligatorios en algunos tramos

• Incremento en los tiempos de transporte

• Dificultades para el traslado de mercancías

Ante este panorama, las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

PREOCUPACIÓN POR EL ABASTECIMIENTO

Los efectos de los bloqueos van más allá de la transitabilidad. Las restricciones en las carreteras están impactando directamente en el transporte de productos fundamentales para la población, entre ellos:

• Alimentos

• Combustible

• Medicamentos

• Oxígeno medicinal

• Insumos médicos

• Mercadería en general

La situación mantiene en alerta a hospitales, comerciantes, productores y diversos sectores económicos que dependen del flujo constante de bienes entre departamentos.

COCHABAMBA Y LA PAZ, LOS MÁS AFECTADOS

Según la ABC, Cochabamba concentra una gran cantidad de puntos de bloqueo en sectores como:

• Colomi

• Sacaba

• Vinto

• Colcapirhua

• Tiquipaya

• Independencia

• Chimoré

• Ivirgarzama

• Carretera nueva y antigua hacia Santa Cruz

Por su parte, La Paz registra cortes en rutas estratégicas que conectan:

• El Alto

• Viacha

• Patacamaya

• Desaguadero

• Guaqui

• Tiahuanaco

• Luribay

Asimismo, Oruro, Potosí y Santa Cruz reportan restricciones en distintos tramos considerados clave para el transporte nacional.

¿DÓNDE CONSULTAR EL ESTADO DE LAS CARRETERAS?

La ABC recomienda revisar de manera permanente el mapa oficial de transitabilidad antes de iniciar cualquier recorrido.

Los conductores y pasajeros pueden consultar el estado actualizado de las rutas en el portal oficial de la institución.

UN CONFLICTO QUE YA IMPACTA LA ECONOMÍA

Las medidas de presión comenzaron a principios de mayo y fueron impulsadas inicialmente por organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Con el paso de las semanas, otros sectores se sumaron a las movilizaciones, provocando un incremento progresivo de los puntos de bloqueo y profundizando las dificultades para el transporte de personas y mercancías.

Mientras continúan las protestas, las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, mantenerse informado mediante canales oficiales y planificar cualquier desplazamiento con suficiente anticipación.

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